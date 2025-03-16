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عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي: إيران في وضع ضعيف بعد ما حدث لحزب الله

Lebanon 24
16-03-2025 | 10:29
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قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن "إيران في وضع ضعيف بعد ما حدث لحزب الله في لبنان وانهيار نظام بشار الأسد في سوريا". 
 
وأضاف: "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ونأمل أن تتخلى عن هذا الطموح سلميا عبر المفاوضات". 
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وتابع قائلاً: " إيران تساعد الحوثيين منذ فترة طويلة للغاية ومن الأفضل لها التراجع عن ذلك"، مضيفاً "نحن نضغط على جماعة الحوثي في اليمن اقتصاديا وعسكريا". 
 
ورأى هيغسيث أن " إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن سمحت للحوثيين أكثر من 100 مرة بإطلاق النار على سفننا التجارية". 
 
وأكد أن "الحملة الأميركية ضد الحوثيين ستظل متواصلة حتى توقف الجماعة أعمالها العسكرية". 
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