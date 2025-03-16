وزير الدفاع الأميركي: إيران في وضع ضعيف بعد ما حدث لحزب الله

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن "إيران في وضع ضعيف بعد ما حدث لحزب الله في لبنان وانهيار نظام بشار الأسد في سوريا".

وأضاف: "لن يسمح لإيران بامتلاك نووي ونأمل أن تتخلى عن هذا الطموح سلميا عبر المفاوضات".

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وتابع قائلاً: " تساعد الحوثيين منذ فترة للغاية ومن الأفضل لها التراجع عن ذلك"، مضيفاً "نحن نضغط على جماعة الحوثي في اليمن اقتصاديا وعسكريا".

ورأى هيغسيث أن " إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن سمحت للحوثيين أكثر من 100 مرة بإطلاق النار على سفننا التجارية".

وأكد أن "الحملة الأميركية ضد الحوثيين ستظل متواصلة حتى توقف الجماعة أعمالها العسكرية".