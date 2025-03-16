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عربي-دولي

ويتكوف: مكالمة مرتقبة بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل

Lebanon 24
16-03-2025 | 11:18
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أعلن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي، أنه يتوقع أن يجري دونالد ترامب محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وفي تصريحات بعدما وصفها بمحادثات إيجابية مع بوتين في موسكو، قال ويتكوف لشبكة "سي ان ان" إنه يأمل في إحراز تقدم حقيقي لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات بين روسيا وأوكرانيا.
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وتابع: "خرجنا بنتائج إيجابية للغاية من اجتماع السعودية بشأن السلام في أوكرانيا".

وكشف ويتكوف أن اجتماعه مع بوتين استمر حوالي 3-4 ساعات، مشيرا إلى أن اللقاء كان بنّاءً. (العربية)
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