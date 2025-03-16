ويتكوف: مكالمة مرتقبة بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل

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أعلن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي، أنه يتوقع أن يجري دونالد ترامب محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.وفي تصريحات بعدما وصفها بمحادثات إيجابية مع بوتين في موسكو، قال ويتكوف لشبكة "سي ان ان" إنه يأمل في إحراز حقيقي لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات بين وأوكرانيا.وتابع: "خرجنا بنتائج إيجابية للغاية من اجتماع بشأن في أوكرانيا".وكشف ويتكوف أن اجتماعه مع بوتين استمر حوالي 3-4 ساعات، مشيرا إلى أن اللقاء كان بنّاءً. (العربية)