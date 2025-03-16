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عربي-دولي

في بلدٍ عربيّ... مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 في حادث سير مروّع

Lebanon 24
16-03-2025 | 11:25
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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون في حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في محافظة المنوفية شمالي مصر اليوم الأحد.
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وتسبب الحادث في انقلاب حافلة الركاب وتحطم أجزاء كبيرة منها. (روسيا اليوم)
 
 
 
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