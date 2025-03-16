في بلدٍ عربيّ... مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 في حادث سير مروّع

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون في حادث حافلة ركاب بشاحنة في المنوفية شمالي مصر اليوم الأحد.وتسبب الحادث في انقلاب حافلة الركاب وتحطم أجزاء كبيرة . (روسيا اليوم)