رجل يسكب البنزين على امرأة ويضرم فيها النار!

Advertisement

أصيبت امرأة بحروق خطيرة بعد أن رشها رجل بالبنزين وأشعل في ملابسها النار في ترام في في شرق ألمانيا، وفق ما ذكرت اليوم الأحد، الشرطة التي تبحث عن الجاني الفار.وقالت الشرطة إن البالغة من العمر 46 عاماً "تم رشها بسائل قابل للاشتعال على يد رجل أضرم النار" في ملابسها، أثناء وجودها في الترام صباح الأحد في جيرا في تورينغيا.وضغط الركاب الآخرون بعد ذلك على زر التوقف في حالات الطوارئ، و"استغل الجاني" الأبواب ولاذ بالفرار، بحسب الشرطة.وأنقذ سائق الترام عندما أخمد النار بواسطة مطفأة حريق، وتم نقلها بمروحية إلى المستشفى. (العربية)