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عربي-دولي

رجل يسكب البنزين على امرأة ويضرم فيها النار!

Lebanon 24
16-03-2025 | 11:38
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أصيبت امرأة بحروق خطيرة بعد أن رشها رجل بالبنزين وأشعل في ملابسها النار في ترام في مدينة في شرق ألمانيا، وفق ما ذكرت اليوم الأحد، الشرطة التي تبحث عن الجاني الفار.
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وقالت الشرطة إن المرأة البالغة من العمر 46 عاماً "تم رشها بسائل قابل للاشتعال على يد رجل أضرم النار" في ملابسها، أثناء وجودها في الترام صباح الأحد في جيرا في تورينغيا.

وضغط الركاب الآخرون بعد ذلك على زر التوقف في حالات الطوارئ، و"استغل الجاني" فتح الأبواب ولاذ بالفرار، بحسب الشرطة.

وأنقذ سائق الترام المرأة عندما أخمد النار بواسطة مطفأة حريق، وتم نقلها بمروحية إلى المستشفى. (العربية)
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