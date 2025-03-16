لتمديد الهدنة في غزة.. ترقّب لاستئناف المفاوضات غير المباشرة

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يتوقع أن تستأنف وحركة حماس، المفاوضات غير المباشرة في الدوحة في محاولة لحل الخلافات العميقة بشأن شروط استمرار وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن وفداً إسرائيلياً يزور مصر حالياً لمناقشة المتعلق بالمحتجزين في غزة مع مسؤولين مصريين كبار.من جهته، قال مصدر قريب من المفاوضات لوكالة الأنباء ، إن وفد حركة حماس برئاسة كبير المفاوضين خليل الحية غادر القاهرة، اليوم الأحد، إلى الدوحة التي تستضيف السياسي للحركة.ومساء ، أعلن مكتب نتنياهو في بيان، أن ستواصل المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن استمرار الهدنة الهشة في قطاع غزة.وقال مكتب نتنياهو: "أوعز رئيس الوزراء إلى فريق التفاوض بالاستعداد لمواصلة المحادثات على أساس رد الوسطاء على اقتراح (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف بالإفراج الفوري عن 11 أسيراً أحياء ونصف الأسرى القتلى"، مستبعداً بذلك عرض حماس الإفراج عن أسير إسرائيلي-أميركي وإعادة جثث أربعة آخرين.