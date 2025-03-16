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عربي-دولي

لتمديد الهدنة في غزة.. ترقّب لاستئناف المفاوضات غير المباشرة

Lebanon 24
16-03-2025 | 13:05
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يتوقع أن تستأنف إسرائيل وحركة حماس، المفاوضات غير المباشرة في الدوحة في محاولة لحل الخلافات العميقة بشأن شروط استمرار وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.
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وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن وفداً إسرائيلياً يزور مصر حالياً لمناقشة الاتفاق المتعلق بالمحتجزين في غزة مع مسؤولين مصريين كبار.

من جهته، قال مصدر قريب من المفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن وفد حركة حماس برئاسة كبير المفاوضين خليل الحية غادر القاهرة، اليوم الأحد، إلى الدوحة التي تستضيف المكتب السياسي للحركة.

ومساء السبت، أعلن مكتب نتنياهو في بيان، أن إسرائيل ستواصل المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن استمرار الهدنة الهشة في قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو: "أوعز رئيس الوزراء إلى فريق التفاوض بالاستعداد لمواصلة المحادثات على أساس رد الوسطاء على اقتراح (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف بالإفراج الفوري عن 11 أسيراً أحياء ونصف الأسرى القتلى"، مستبعداً بذلك عرض حماس الإفراج عن أسير إسرائيلي-أميركي وإعادة جثث أربعة آخرين.
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