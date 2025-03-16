Advertisement

عربي-دولي

الأوروبيون غير مستعدين للقتال.. ودول تدرس إعادة الخدمة الإلزامية

Lebanon 24
16-03-2025 | 13:55
A-
A+
Doc-P-1334117-638777519271649694.jpg
Doc-P-1334117-638777519271649694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي هجوم روسي، مدفوعةً بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، والحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.
Advertisement

فاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.

يقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن الخطر الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.

ويقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 شباط 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي"، بحسب رأيه.

وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح "مركز بروغل البحثي" و"معهد كيل"، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع أي هجوم روسي، بالإضافة إلى 1.47 مليون عسكري في الخدمة حالياً.

ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دوراً في توفير أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة".

من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا.

لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب.

وبحسب استطلاع رأي أجرته "مؤسسة يوغوف"، تؤيد غالبية في فرنسا (68 بالمئة) وألمانيا (58 بالمئة) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53 بالمئة).

لكن الدراسات تظهر أيضاً أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.

وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة قائلة: "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل". وتضيف: "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمراً لا يمكن تصوّره".

حوافز
وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتاً، وهي اليونان وقبرص والنمسا وسويسرا والدنمارك وإستونيا وفنلندا والنرويج وتركيا.
مواضيع ذات صلة
لجنة نيابية تدرس اقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامي الشامل
lebanon 24
16/03/2025 21:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: مستعدون للعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتسريع إعادة إعمار غزة وربطها بالضفة الغربية
lebanon 24
16/03/2025 21:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الفرعية تناقش اقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامية الشاملة
lebanon 24
16/03/2025 21:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
شروط الإلزامية لدخول الأجانب إلى روسيا.. ما هي؟
lebanon 24
16/03/2025 21:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:27 | 2025-03-16
15:07 | 2025-03-16
15:06 | 2025-03-16
14:58 | 2025-03-16
14:19 | 2025-03-16
14:14 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24