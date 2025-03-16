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عربي-دولي

الاتهامات تلاحق "الدعم السريع".. 11 جثة بينهم نساء وأطفال في بئر بالخرطوم

Lebanon 24
16-03-2025 | 14:06
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قالت السلطات السودانية، اليوم الأحد، إنه تم العثور على العديد من الجثث في قاع بئر في العاصمة الخرطوم، بعد أيام قليلة من استعادة الجيش السيطرة على المنطقة من قوات الدعم السريع شبه عسكرية.

وجرى انتشال جثث 11 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، أمس السبت، من بئر عميقة في حي الفيحاء في المدينة، وفقا للشرطة.
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وقال الكولونيل عبد الرحمن محمد حسن، قائد الفريق الميداني تابع لقوات الدفاع المدني في الخرطوم، إنه تم البدء في عملية تفتيش في المنطقة بعدما أبلغ السكان أنهم عثروا على جثة في البئر.

وذكر حسن أنه تم العثور على ضحايا مختلفين (ذكور وإناث وبالغين وأطفال) داخل البئر، مضيفا أن السلطات لا تزال تقوم بتفتيش البئر.
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