الحوثيون يعلنون عن مهاجمة حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر

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قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين في اليمن، الأحد، إن الجماعة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ردا على الهجمات الأميركية على اليمن، نقلا عن "رويترز".ولم يقدم المتحدث باسم الحوثيين دليلا على تنفيذ الهجمات المذكورة.وأضاف المتحدث في بيان: "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأميركية في البحرين والعربي ردا على العدوان على بلدنا، وأنها بعون الله تعالى مستمرة في فرض الحصار على العدو وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلن عنها حتى إدخال المساعدات والاحتياجات إلى قطاع غزة".