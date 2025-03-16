نتنياهو يبلغ رئيس الشاباك باعتزامه إقالته هذا الأسبوع

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أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) أنه سيطلب من الحكومة إقالته.وقال نتنياهو في بيان: "بسبب استمرار انعدام الثقة، قررت أن اقتراحا الى الحكومة بإنهاء مهمة رئيس الشين بيت" رونين بار.وكانت 12 الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن الخلاف بين نتنياهو وبار، قد تصاعد على خلفية التحقيقات في هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023.ووفقا للتقرير الذي اوردته 'سكاي نيوزعربية"، فقد طلب نتنياهو في وقت سابق من بار تقديم استقالته، قائلا إن الحكومة "انتظرت تحقيقات جهاز الأمن الداخلي، والآن حان الوقت لتسليم المفاتيح"، وذلك خلال اجتماع عقد الخميس.إلا أن رئيس الشاباك رفض الطلب، مشددا على أنه لن يترك منصبه إلا إذا أقاله نتنياهو بشكل رسمي، بحسب 12.وانتهى الاجتماع من دون التوصل إلى بشأن تعيين رئيس جديد للجهاز.