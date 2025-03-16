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عربي-دولي
أميركا: سنواصل حملتنا على الحوثيين لحين وقف أعمالهم العسكرية
Lebanon 24
16-03-2025
|
15:06
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قال البيت
الأبيض
، اليوم الأحد، إن الضربات الأميركية قتلت "العديد" من قادة الحوثيين في اليمن، مشيراً إلى "تحذير" لإيران بوجوب التوقف عن دعم الجماعة وهجماتها على السفن في البحر الأحمر.
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وقال مستشار الأمن القومي مايكل والتز في تصريح لشبكة "إيه بي سي نيوز"، إن الغارات الجوية
السبت
"استهدفت في الواقع
العديد
من قادة الحوثيين وقتلتهم".
وقال في تصريح آخر أدلى به لشبكة "فوكس نيوز": "لقد ضربناهم بقوة ساحقة، وحذرنا
إيران
من أن الكيل قد طفح".
بدوره، قال
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو، اليوم، إن الضربات الأميركية على اليمن ستستمر حتى يفقد الحوثيون القدرة على مهاجمة حركة الملاحة العالمية والبحرية الأميركية.
وأكد أنه لا يوجد أي حديث عن شن عمليات برية أميركية في اليمن، مضيفاً: "لا أعتقد أن هناك ضرورة لذلك في الوقت الحالي".
وذكر روبيو أنه كان "من المستحيل" أن يملك الحوثيون القدرة على مهاجمة الملاحة العالمية دون دعم
إيران
.
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