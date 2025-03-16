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عربي-دولي

مستشار ترامب: التسوية بأوكرانيا تتضمن تنازل كييف عن بعض الأراضي

Lebanon 24
16-03-2025 | 15:07
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أكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأميركي، اليوم الأحد، أن التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا سوف تستلزم تنازل كييف عن بعض الأراضي مقابل ضمانات أمنية مستقبلية.
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وقال والتز في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" رداً على سؤال حول هذه المسألة: "هناك خيار يتعلق بالأراضي مقابل ضمانات أمنية مستقبلية، والوضع المستقبلي لأوكرانيا".

وكشف مستشار الأمن القومي الأميركي أن واشنطن لا تستبعد اتخاذ إجراءات مختلفة ضد روسيا إذا رفضت موسكو وقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال رداً على سؤال بهذا الشأن في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "من المؤكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

من جهته، أعرب ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى أوكرانيا، عن ثقته في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعوان إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا وتسوية الصراع.

وقال ويتكوف على قناة "سي إن إن": "لا أريد أن أتحدث نيابة عن الرئيس بوتين، ولكن أعتقد أنه أوضح أنه يقبل رأي الرئيس ترامب". وأضاف ويتكوف في إشارة إلى الصراع في أوكرانيا: "الرئيس ترامب يريد أن يتوقف هذا الصراع. وأعتقد أن الرئيس بوتين يريد أن يتوقف أيضا".

وبحسب ويتكوف، فإن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد أيضاً إنهاء الصراع. وقال المبعوث الخاص: "هناك تفاصيل تحتاج إلى نقاش على طاولة المفاوضات. أعتقد أن جميع الأطراف ملتزمة بذلك".

من جهته، اتهم زيلينسكي روسيا بعدم إبداء أي اهتمام بإنهاء الحرب، مشيراً إلى استمرار موجة الغارات الجوية الروسية على المدن الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، في منشور على تطبيق "إكس"، اليوم الأربعاء، إن "أولئك الذين يريدون إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن لا يتصرفون بهذه الطريقة"، في إشارة إلى رغبة موسكو المفترضة لوقف القتال.
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