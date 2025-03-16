الرئيس الأوكراني يعين قائدا جديدا للأركان العامة

Advertisement

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد الميجر جنرال أندريه هناتوف رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة.ونص مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة على أن هناتوف سيحل محل اللفتنانت جنرال أناتولي بارهيليفيتش، وفق رويترز.وقال رستم أوميروف في بيان "نعمل باستمرار على تطوير القوات المسلحة لجعلها أكثر جاهزية للقتال. ولتحقيق ذلك، نغير الإدارة ونضع معايير واضحة".ويتمتع هناتوف بخبرة عسكرية تصل إلى 27 عاما تدرج خلالها في الرتب من قائد لواء مشاة إلى قائد القوات في منطقة دونيتسك الشرقية.