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الرئيس الأوكراني يعين قائدا جديدا للأركان العامة

Lebanon 24
16-03-2025 | 15:27
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عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد الميجر جنرال أندريه هناتوف رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة.

ونص مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة على أن هناتوف سيحل محل اللفتنانت جنرال أناتولي بارهيليفيتش، وفق وكالة رويترز.
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وقال وزير الدفاع رستم أوميروف في بيان "نعمل باستمرار على تطوير القوات المسلحة لجعلها أكثر جاهزية للقتال. ولتحقيق ذلك، نغير نظام الإدارة ونضع معايير واضحة".

ويتمتع هناتوف بخبرة عسكرية تصل إلى 27 عاما تدرج خلالها في الرتب من قائد لواء مشاة البحرية إلى قائد القوات في منطقة دونيتسك الشرقية.
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