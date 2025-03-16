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عربي-دولي

قناة إسرائيلية: سقوط صاروخ حوثي في مصر

Lebanon 24
16-03-2025 | 15:50
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أفادت القناة الـ12 العبرية اليوم الأحد بأن صاروخا أطلق من اليمن مساء أمس سقط في جنوب سيناء بمصر على بعد 250 كم من إسرائيل.
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وذكرت القناة أن الصاروخ الذي أطلق بالتزامن مع الهجوم الأمريكي على اليمن، لا يُعرف إن كان موجها لإسرائيل.

وسبق وأن سقطت العديد من الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه إسرائيل، في شبه جزيرة سيناء الحدودية مع إسرائيل.

والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية من البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، "بعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها عبدالملك الحوثي للوسطاء لدفعِ العدو الإسرائيلي والضغط عليه لإعادة فتحِ المعابرِ وإدخال المساعدات إلى قطاعِ غزة".

وعلق الحوثيون عملياتهم لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 كانون الثاني الماضي.

ومساء أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصداره أوامر للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تتهاون في الرد على هجمات الحوثيين، قائلا: "سنستخدم قوة ساحقة وقاتلة لتحقيق أهدافنا"، وأضاف أن "الحوثيين تسببوا في شل حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية العالمية، مما أثر سلبا على التجارة الدولية وانتهاك مبدأ حرية الملاحة الذي تعتمد عليه الاقتصادات العالمية".

أعلن "الحوثيون"، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا القصف الأمريكي في محافظتي صنعاء وصعدة باليمن إلى 45 قتيلا وجريحا في حصيلة أولية.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة "الحوثيين" في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "أدى قصف العدوان الأمريكي إلى استشهاد 23 مدنيا وإصابة 22 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء في محافظتي صعدة وصنعاء". (سكاي نيوز)
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