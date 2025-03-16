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عربي-دولي

والتز يحذر: سنقصف الأهداف الإيرانية في اليمن

Lebanon 24
16-03-2025 | 17:01
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صرح مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، الأحد، أن الولايات المتحدة قد تضرب أهدافًا إيرانية في اليمن كجزء من حملتها العسكرية ضد الحوثيين.
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وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن غارات في أنحاء اليمن يوم السبت، أسفرت عن مقتل 31 شخصًا على الأقل، وفقًا لوسائل إعلام تابعة للحوثيين، والتي قال والتز إنها "أصابت عددًا من قادة الحوثيين وقتلتهم".
وأوضح والتز أن الولايات المتحدة مستعدة لاستهداف ليس فقط الحوثيين المدعومين من إيران، بل أيضًا أهدافًا مرتبطة بإيران بشكل مباشر.

وقال إن الأهداف "التي ستكون مطروحة على الطاولة" تشمل السفن الإيرانية القريبة من الساحل اليمني التي تساعد الحوثيين في جمع المعلومات الاستخباراتية، والمدربين العسكريين الإيرانيين، و"معدات أخرى وضعها الحوثيون لمساعدتهم على مهاجمة الاقتصاد العالمي".

وأرسل ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي يقترح فيها إجراء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد.

وصرح مسؤولون أميركيون بأن ترامب يريد أن يتضمن أي اتفاق من هذا القبيل قيودًا على دعم إيران للجماعات الإرهابية والميليشيات الإقليمية، مثل الحوثيين.

ووصف خامنئي مساعي ترامب للتواصل مع إيران بأنها "خداع"، مؤكدًا أن إيران لن توافق على أي قيود على علاقاتها مع أي جماعات أخرى في المنطقة. كما أدانت إيران الضربات الأميركية في اليمن.

وقال ترامب أيضًا إنه إذا لم توافق إيران على الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستتبع "خيارات أخرى" إذا لزم الأمر لضمان عدم حصول طهران على قنبلة نووية.
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