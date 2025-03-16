20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
11
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
والتز يحذر: سنقصف الأهداف الإيرانية في اليمن
Lebanon 24
16-03-2025
|
17:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، الأحد، أن
الولايات المتحدة
قد تضرب أهدافًا إيرانية في اليمن كجزء من حملتها
العسكرية
ضد الحوثيين.
Advertisement
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن غارات في أنحاء اليمن يوم السبت، أسفرت عن مقتل 31 شخصًا على الأقل، وفقًا لوسائل إعلام تابعة للحوثيين، والتي قال والتز إنها "أصابت عددًا من قادة الحوثيين وقتلتهم".
وأوضح والتز أن
الولايات المتحدة
مستعدة لاستهداف ليس فقط الحوثيين المدعومين من إيران، بل أيضًا أهدافًا مرتبطة بإيران بشكل مباشر.
وقال إن الأهداف "التي ستكون مطروحة على الطاولة" تشمل السفن
الإيرانية
القريبة من الساحل اليمني التي تساعد الحوثيين في جمع المعلومات الاستخباراتية، والمدربين العسكريين الإيرانيين، و"معدات أخرى وضعها الحوثيون لمساعدتهم على مهاجمة الاقتصاد العالمي".
وأرسل ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى
الإيراني
علي خامنئي الأسبوع الماضي يقترح فيها إجراء مفاوضات بشأن
اتفاق
نووي جديد.
وصرح مسؤولون أميركيون بأن ترامب يريد أن يتضمن أي
اتفاق
من هذا القبيل قيودًا على دعم إيران للجماعات الإرهابية والميليشيات الإقليمية، مثل الحوثيين.
ووصف خامنئي مساعي ترامب للتواصل مع إيران بأنها "خداع"، مؤكدًا أن إيران لن توافق على أي قيود على علاقاتها مع أي جماعات أخرى في المنطقة. كما أدانت إيران الضربات الأميركية في اليمن.
وقال ترامب أيضًا إنه إذا لم توافق
إيران على
الاتفاق
، فإن
الولايات المتحدة
ستتبع "خيارات أخرى" إذا لزم الأمر لضمان عدم حصول طهران على قنبلة نووية.
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: الولايات المتحدة قد تضرب أهدافا إيرانية في اليمن في الهجمات القادمة
Lebanon 24
أكسيوس: الولايات المتحدة قد تضرب أهدافا إيرانية في اليمن في الهجمات القادمة
17/03/2025 02:32:42
17/03/2025 02:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرات إسرائيلية تقصف هدفا شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
مسيّرات إسرائيلية تقصف هدفا شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة
17/03/2025 02:32:42
17/03/2025 02:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: من يقتل الأبرياء ويقصفهم هو من يجعل العالم غير آمن وليس إيران
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: من يقتل الأبرياء ويقصفهم هو من يجعل العالم غير آمن وليس إيران
17/03/2025 02:32:42
17/03/2025 02:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: من يقتل الأبرياء ويقصفهم هو من يجعل العالم غير آمن وليس إيران
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: من يقتل الأبرياء ويقصفهم هو من يجعل العالم غير آمن وليس إيران
17/03/2025 02:32:42
17/03/2025 02:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول يوضح.. هل هاجم الحوثيون حاملة الطائرات هاري ترومان؟
Lebanon 24
مسؤول يوضح.. هل هاجم الحوثيون حاملة الطائرات هاري ترومان؟
17:43 | 2025-03-16
16/03/2025 05:43:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسي اليمني يحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد الأميركي
Lebanon 24
الرئاسي اليمني يحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد الأميركي
17:26 | 2025-03-16
16/03/2025 05:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يحقق أعلى نسبة تأييد والديمقراطيون في أدنى نقطة تاريخيّة
Lebanon 24
ترامب يحقق أعلى نسبة تأييد والديمقراطيون في أدنى نقطة تاريخيّة
17:23 | 2025-03-16
16/03/2025 05:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتاج "الهيدروجين عبر طاقة الرياح".. 4 دول عربية في الطليعة
Lebanon 24
إنتاج "الهيدروجين عبر طاقة الرياح".. 4 دول عربية في الطليعة
17:00 | 2025-03-16
16/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دمشق ترسل حافلات لنقل النازحين من حميميم والعائلات ترفض
Lebanon 24
دمشق ترسل حافلات لنقل النازحين من حميميم والعائلات ترفض
16:35 | 2025-03-16
16/03/2025 04:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
طقس بارد جدّاً... مُنخفض جويّ سيضرب لبنان والأب إيلي خنيصر: أمطارٌ غزيرة وثلوج
Lebanon 24
طقس بارد جدّاً... مُنخفض جويّ سيضرب لبنان والأب إيلي خنيصر: أمطارٌ غزيرة وثلوج
07:57 | 2025-03-16
16/03/2025 07:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مقتل 51 شخصاً في ملهى ليلي
Lebanon 24
بالفيديو.. مقتل 51 شخصاً في ملهى ليلي
06:59 | 2025-03-16
16/03/2025 06:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات حسام حبيب... شيرين عبد الوهاب تُعدّ مفاجأة
Lebanon 24
بعد تصريحات حسام حبيب... شيرين عبد الوهاب تُعدّ مفاجأة
11:27 | 2025-03-16
16/03/2025 11:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ينتظر "الودائع"
Lebanon 24
هذا ما ينتظر "الودائع"
03:45 | 2025-03-16
16/03/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من القضاء إلى "النافعة"
Lebanon 24
من القضاء إلى "النافعة"
02:30 | 2025-03-16
16/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:43 | 2025-03-16
مسؤول يوضح.. هل هاجم الحوثيون حاملة الطائرات هاري ترومان؟
17:26 | 2025-03-16
الرئاسي اليمني يحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد الأميركي
17:23 | 2025-03-16
ترامب يحقق أعلى نسبة تأييد والديمقراطيون في أدنى نقطة تاريخيّة
17:00 | 2025-03-16
إنتاج "الهيدروجين عبر طاقة الرياح".. 4 دول عربية في الطليعة
16:35 | 2025-03-16
دمشق ترسل حافلات لنقل النازحين من حميميم والعائلات ترفض
15:50 | 2025-03-16
قناة إسرائيلية: سقوط صاروخ حوثي في مصر
فيديو
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
17/03/2025 02:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16
17/03/2025 02:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
17/03/2025 02:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24