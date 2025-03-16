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عربي-دولي
الرئاسي اليمني يحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد الأميركي
Lebanon 24
16-03-2025
|
17:26
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حمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جماعة الحوثيين مسؤولية التصعيد
العسكري
الأميركي، فضلا عن جلب العقوبات
الدولية
وعسكرة
المياه
الإقليمية.
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وقالت
وكالة
الأنباء اليمنية
الرسمية
"سبأ" إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استعرض، اليوم الاحد، الموقف العملياتي مع هيئة العمليات المشتركة،
بحضور
وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة.
وقدم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان خلال الاجتماع تقريرًا مفصلًا حول الموقف العملياتي وجاهزية القوات في مختلف المحاور.
وتناول الاجتماع التطورات الأمنية في مختلف جبهات القتال، مع تسليط الضوء على قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، واستعداد القوات لمواجهة أي تصعيد محتمل من قبل جماعة الحوثيين، في أعقاب تصنيفها مؤخرًا كمنظمة إرهابية دولية.
وتابع الاجتماع مستجدات الغارات الجوية الأمريكية على مواقع جماعة الحوثيين، حيث تم تحميل الحوثيين مسؤولية التصعيد
العسكري
، فضلا عن جلب العقوبات
الدولية
وعسكرة
المياه
الإقليمية ومفاقمة الأوضاع الانسانية والمعيشية و معاناة اليمنيين، وفق الوكالة.
وأشار الاجتماع إلى المبادرات السابقة التي طرحتها الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لإحلال السلام في اليمن.
وأوضح أن تلك المبادرات قوبلت جميعها بتعنت جماعة الحوثيين واستمرار تصعيدها الذي أسهم في تدمير البنية التحتية، بما في ذلك استهداف المنشآت النفطية وخطوط الملاحة البحرية، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وحذر الاجتماع الحوثيين من أي تصعيد إضافي، مؤكدًا على جاهزية القوات المسلحة للتعامل بحزم مع أي تهديدات أو مغامرات غير محسوبة.
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