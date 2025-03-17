Advertisement

عربي-دولي

ترامب يواجه عصابة فنزويلية خطيرة بقانون من القرن الثامن عشر

Lebanon 24
17-03-2025 | 00:24
A-
A+
Doc-P-1334231-638777897176790695.jpeg
Doc-P-1334231-638777897176790695.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لجأ دونالد ترامب في سياق الجهود التي تبذلها إدارته لمواجهة عصابة فنزويلية، لطرد أكثر من مئتين من أفرادها الأحد إلى السلفادور، إلى قانون يعود للعام 1798 استخدم للمرة الأخيرة خلال الحرب العالمية الثانية.
Advertisement


وأعلن الرئيس الأميركي أن أفراد عصابة المخدرات الفنزويلية "ترين دي أراغوا" هم "أعداء أجانب" بموجب هذا القانون المستخدم في أوقات الحروب.


غير أن مدافعين عن حقوق الإنسان أحالوا القضية على القضاء وأمر القاضي جيس بوسبرغ السبت بتعليق عمليات الترحيل لمدة 14 يوما ريثما يتم النظر في مدى شرعية المرسوم الرئاسي.

وانتقدت وزيرة العدل بام بوندي القرار في بيان معتبرة أنه ينتهك "صلاحيات الرئيس ترامب ويعرّض عموم الناس وقوى الأمن للخطر".

وللبيت الأبيض مهلة حتى الإثنين للطعن في قرار التجميد، وإلا ستعقد الجلسة المقبلة في 21 آذار، بحسب ما أفاد القاضي.

ويخوّل قانون الأجانب والفتنة الرئيس الأميركي توقيف مواطنين من دولة عدوّة أو طردهم.

واعتمد سنة 1798 واستخدم خلال الحرب الإنجليزية الأميركية سنة 1812 والحرب العالمية الأولى وخصوصا إبان الحرب العالمية الثانية عندما أوقف 120 ألف ياباني أو أميركي من أصول يابانية في الولايات المتحدة.

واستعان به ترامب المعروف بنهجه المتشدّد إزاء الهجرة لطرد أفراد عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية الناشطة على الأراضي الأميركية والمصنفة "منظمة إرهابية".

وبالرغم من الإجراءات القضائية المتخذة لتعليق المرسوم الرئاسي، رُحّل أكثر من مئتي عضو مفترض في العصابة الأحد إلى السلفادور حيث أودعوا سجنا خاضعا لحماية مشددة، بحسب ما كشف الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة.

وكتب أبو كيلة على إكس "اليوم وصلت مجموعة أولى من 238 عضوا من المنظمة الفنزويلية الإجرامية ترين دي أراغوا إلى بلدنا وقد نقلوا مباشرة إلى مركز احتجاز الإرهابيين لفترة سنة" قابلة للتجديد.

وفي 3 فبراير، خلال زيارة للسلفادور، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن أبو كيلة عرض استقبال السجناء المرحّلين من واشنطن.

وأشار البيت الأبيض السبت في بيان إلى أن هذه العصابة على صلة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وجاء في البيان "أفضى ذلك إلى دولة إجرامية هجينة تشنّ غزوا واجتياحا على الولايات المتحدة".

واتهم ترامب العصابة بشنّ "حرب غير شرعية على أراضي الولايات المتحدة، بطريقة مباشرة وبإدارة نظام مادورو سواء في شكل سري أو غير سري".

وجاء في البيان أن وزيرة العدل بام بوندي أمامها 60 يوما لتنفيذ القرار الذي يصبح بموجبه جميع أفراد "ترين دي أراغوا" عرضة "للتوقيف أو الاعتقال أو الترحيل على الفور".

ومن شأن القرار أن يطال كل أعضاء العصابة الذين تخطّوا الرابعة عشرة والذين ليسوا من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة ولا يحملون جنسية البلد.

وتشكلت عصابة "ترين دي أراغوا" سنة 2014 في سجن توكورون في ولاية أراغوا (الوسط الشمالي).

وهي ضالعة في عمليات قتل واختطاف وسرقة وإتجار بالمخدرات والبشر ودعارة وابتزاز.

وتوسعت أنشطتها لتطال عدة بلدان في القارة الأميركية، منها الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي والبيرو، بحسب عدة تقارير استخباراتية. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الـAUB احتفلت بقرن وربع القرن من تعليم إدارة الأعمال
lebanon 24
17/03/2025 11:41:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة ترامب تلغي وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 300 ألف فنزويلي في الولايات المتحدة
lebanon 24
17/03/2025 11:41:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأنصار يتصدر الأسبوع الثامن من دوري دون 20 سنة بفارق الأهداف عن الراسينغ
lebanon 24
17/03/2025 11:41:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ماركو روبيو لموقع بريتبارت الأميركي: العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستحدد ملامح هذا القرن
lebanon 24
17/03/2025 11:41:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:51 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:36 | 2025-03-17
05:19 | 2025-03-17
04:48 | 2025-03-17
04:43 | 2025-03-17
04:30 | 2025-03-17
04:26 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24