أولمرت يدعو نتنياهو للحوار مع الشرع والتوصل لمعاهدة سلام

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دعا رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت حكومة بنيامين نتنياهو إلى التواصل مع الإدارة الجديدة وفتح حوار معها.وقال أولمرت إن إسرائيل يجب أن تسعى إلى الهدوء والتفاهمات الأمنية على المدى القريب، وأن تتوصل إلى معاهدة سلام مع حكومة دمشق على المدى الأبعد.وأضاف أولمرت في مقابلة مع موقع "المونيتور" إن على إسرائيل أن تبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع بأن تل أبيب مستعدة للحوار.وأكد أولمرت أن التوصل إلى تفاهمات مع سوريا قد يمهد أيضا لمحادثات سلام بين إسرائيل ولبنان.وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قال، الماضي، إن إسرائيل لن تتسامح مع وجود قوات تابعة للحكومة في جنوب سوريا مطالبا بنزع السلاح من هذه المنطقة.من جانبه، أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن بلاده لن "تسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان".وشدد كاتس على أن "أي من قبل قوات النظام السوري والتنظيمات الإرهابية للتمركز في المنطقة الآمنة جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنار".ومع انهيار حكم بشار الأسد، في ديسمبر الماضي، نقلت إسرائيل قواتها للمنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة داخل سوريا.وسبق لنتنياهو أن أكد احتفاظ إسرائيل بمواقعها هناك كإجراء دفاعي ووفق ما تقتضي الضرورة. (سكاي نيوز)