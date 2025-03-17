ترامب يحدد موعد حديثه مع بوتين.. ويعد بتطور مهم

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، عزمه إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، 18 آذار.وقال ترامب إنه يعتزم مناقشة قضية والسيطرة على المحطات النووية خلال مكالمته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه قد يتم الإعلان عن شيء ما بخصوص وأوكرانيا، الثلاثاء.وفي وقت سابق، كشف مسؤول روسي لوكالة تاس للأنباء، أن بلاده ستطالب بضمانات أمنية لإبرام معاهدة سلام مع أوكرانيا، بما في ذلك حياد كييف ورفض الناتو انضمامها له.ووصف نائب الروسية ألكسندر جروشكو، الحديث عن قوات حفظ ، لتابعة لحلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا بالأمر السخيف، على اعتبار أنهم سيصبحون طرفا في الصراع مع كل العواقب المترتبة على ذلك.وهدد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الأحد، بالدخول في حرب ضد حلف شمال الأطلسي إذا تمسكت الدول الأوروبية بخططها لنشر قوات حفظ في أوكرانيا.وقال ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في منشور على موقع "إكس" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "يلعبان غبية".وأضاف في منشوره: "لطالما قيل لهما إن قوات حفظ يجب أن تكون من دول غير أعضاء في الناتو".وتابع قائلا: "أنتما تريدان تقديم المساعدة للنازيين الجدد في كييف، وهذا يعني الحرب مع الناتو. استشيرا (رئيس دونالد) ترامب، أيها الوغدان".وكان ستارمر قد اقترح إنشاء "ائتلاف من الراغبين" لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا لتأمين وقف إطلاق نار نهائي. (سكاي نيوز)