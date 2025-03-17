المعارضة الإسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك "إعلان حرب"

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اعتبرت المعارضة الإسرائيلية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو بمثابة "إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة".وفي أول تعليق له، قال رئيس معسكر الدولة غانتس في مقابلة مع القناة 13 العبرية: "خطوة رئيس الوزراء خطيرة وتضر بالأمن القومي.. رئيس الشاباك هي انتهاك مباشر لأمن الدولة، وتفكيك لوحدة المجتمع لأسباب سياسية وشخصية. أدعو المواطنين إلى العودة للشارع للاحتجاج".كما هاجم رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان نتنياهو بشدة قائلا: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل. هذه الإقالة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق مع حاشيته في ملفات خطيرة. نتنياهو، الذي تغرقه التحقيقات والروابط المشبوهة، يقيل ويهدد في لإسكات الحراس. لن تمر هذه الإقالة بهدوء، سنقاتل بكل قوتنا لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد".وقال عضو الكنيست غادي آيزنكوت: "نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في قيادة الدولة. الآن ضد أمن إسرائيل عبر حملة تطهير بحق رؤساء الأجهزة الأمنية. بار لا لها بمصلحة الدولة، بل هي لحماية نفسه من التحقيقات. يستدعي احتجاجا شعبيا وسياسيا واسعا".وفي موقف لافت، قالت منظمة "إخوان السلاح"، المكونة من قدامى المحاربين العسكريين الإسرائيليين، إن "نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا.. رئيس الشاباك خلال الحرب، وأثناء في علاقات مشبوهة ليست صدفة، بل لإسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن. هذه لمنع كشف الحقيقة".من جانب آخر، قال وزير الاتصالات شلومو كاراي: "إقالة بار ضرورة وجودية وفورية. رئيس جهاز الشاباك حوّل نفسه إلى ديكتاتور بدعم من النائب العام، وهو أحد المسؤولين عن كارثة 7 تشرين الاول. عزله خطوة لاستعادة الثقة ووقف تآكل الديمقراطية".أما وزير التعليم يوآف كيش فأكد: "بعد فشل 7 تشرين الاول، واهتزاز الثقة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، كان يجب على بار الاستقالة. وبما أنه لم يفعل، فنتنياهو محق في إقالته. سأدعم الأربعاء".رئيس "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير هنأ رئيس الوزراء قائلا: "تهانينا لنتنياهو. هذه خطوة تأخرت كثيرًا. لا مكان في الديمقراطية لمسؤولين يتصرفون سياسيًا ضد المنتخبين. على اليمين أن يتعلم من ترامب كيف يقضي على الدولة العميقة ويستعيد الثقة بالجهاز الأمني".وفيما تواصل المعارضة والشارع التحضير لموجة احتجاجات جديدة، يستعد الائتلاف الحكومي لإقرار رئيس الشاباك في اجتماع الحكومة المرتقب يوم الأربعاء.وتهدد رئيس الشاباك بـ"زلزال سياسي" ينذر بانقسام داخلي حاد في إسرائيل، وسط اتهامات خطيرة لنتنياهو بالسعي لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية على حساب الأمن، ويبدو أن إسرائيل مقبلة على مواجهة داخلية جديدة كبيرة جدا. (سكاي نيوز)