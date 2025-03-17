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عربي-دولي

"استفزاز سياسي".. بيونغ يانغ تنتقد مطالبة مجموعة الـ7 لها بالتخلي عن أسلحتها النووية

Lebanon 24
17-03-2025 | 01:28
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قامت كوريا الشمالية بانتقاد مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 للديمقراطيات الغربية المتقدمة اقتصاديا وذلك بعدما أصدرت المجموعة بيانا مشتركا يدعو بيونغ يانغ إلى التخلي عن الأسلحة النووية.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، الإعلان الذي أصدره وزراء خارجية مجموعة السبع في ختام قمة عقدت في كندا الأسبوع الماضي بأنه "استفزاز سياسي".
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وطالب وزراء مجموعة السبع في البيان بيونغ يانغ "بالتخلي عن جميع أسلحتها النووية وأي أسلحة دمار شامل أخرى وكذلك برامج الصواريخ الباليستية وفقا لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وبالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة، تضم مجموعة السبع كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.

وقالت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ إن كوريا الشمالية "لن تتسامح أبدا مع أي تعد على سيادتها وشؤونها الداخلية".

كما اتهمت الوزارة دول مجموعة السبع بأنها "المجرمون الرئيسيون الذين يدمرون السلام والأمن العالميين والنظام الدولي لمنع الانتشار النووي"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي نشرت أسلحة نووية.(العربية)



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