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وافقت موسكو على ترشيح باريس مندوبها السابق لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير لمنصب الفرنسي لدى ، وأعلنت منحه تأشيرة الدخول.وأوضح مصدر في الروسية أنه "بعد دراسة متأنية لهذا الطلب (من باريس)، تم اتخاذ قرار بالموافقة على الترشيح المقدم، وتم إخطار الجانب الفرنسي بذلك عبر القنوات الدبلوماسية".وأضاف أن "نيكولاس دي ريفيير أنهى الآن عمله في نيويورك وحصل على تأشيرة دخول للدخول إلى روسيا".منذ آب 2024، يرأس البعثة الدبلوماسية في موسكو القائم بالأعمال الفرنسي في ، زاكاري جروس.وكان آخر ظهور لدي ريفيير بصفته الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة في نهاية شهر فبرايرمن هذا العام. واقترح بعد ذلك تأجيل التصويت على مشروع الأمريكي بشأن أوكرانيا. (روسيا اليوم)