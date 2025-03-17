روسيا ستضاعف صادراتها من السلاح بعد العملية العسكرية في أوكرانيا

رجّح مركز تحليل تجارة الأسلحة الدولي زيادة روسيا
صادراتها من السلاح مع انتهاء العملية العسكرية
بأوكرانيا، ولاسيما بعد إثبات جدارتها في ظروف الحرب الحديثة وبمواجهة أفضل
أسلحة الغرب.
ووفقا لتقرير المركز: "تعمل روسيا
على تطوير إمكانات تصديرية كبيرة للمستقبل حيث ازداد إنتاج المجمع الصناعي العسكري
الروسي من الأسلحة عدة أضعاف لتلبة حاجة العملية العسكرية
في أوكرانيا، وبعد انتهاء العملية العسكرية
ستوفر هذه الإمكانات نموا كبيرا في صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية
. وفي السنوات الأربع بعد انتهاء العملية العسكرية
ستزداد صادرات الأسلحة الروسية لتراوح بين 17 و19 مليار دولار
سنويا، وأكثر".
ويرتبط هذا التوقع بشكل أساسي بحقيقة أن جميع الأسلحة الروسية المستخدمة في أوكرانيا تم تكييفها مع واقع الحرب التكنولوجية الحديثة، وخضعت لسلسلة من التعديلات بناء على خوضها القتال في ظروف المعارك الحقيقية، ضد القوات الأوكرانية التي تستخدم أحدث النماذج من الأسلحة والمعدات العسكرية
الغربية.
وأكد المركز أن روسيا
حافظت على المرتبة الثانية في قائمة
أكبر مصدري الأسلحة في العالم لعام 2024، حيث بلغت قيمة صادراتها من الأسلحة والمعدات العسكرية
13.75 مليار دولار
. (روسيا اليوم)