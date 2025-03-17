روسيا ستضاعف صادراتها من السلاح بعد العملية العسكرية في أوكرانيا

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رجّح مركز تحليل تجارة الأسلحة الدولي زيادة صادراتها من السلاح مع انتهاء العملية بأوكرانيا، ولاسيما بعد إثبات جدارتها في ظروف الحرب الحديثة وبمواجهة أسلحة الغرب.ووفقا لتقرير المركز: "تعمل على تطوير إمكانات تصديرية كبيرة للمستقبل حيث ازداد إنتاج المجمع الصناعي الروسي من الأسلحة عدة أضعاف لتلبة حاجة العملية في أوكرانيا، وبعد انتهاء العملية ستوفر هذه الإمكانات نموا كبيرا في صادرات الأسلحة والمعدات . وفي السنوات الأربع بعد انتهاء العملية ستزداد صادرات الأسلحة الروسية لتراوح بين 17 و19 مليار سنويا، وأكثر".ويرتبط هذا التوقع بشكل أساسي بحقيقة أن جميع الأسلحة الروسية المستخدمة في أوكرانيا تم تكييفها مع واقع الحرب التكنولوجية الحديثة، وخضعت لسلسلة من التعديلات بناء على خوضها القتال في ظروف المعارك الحقيقية، ضد القوات الأوكرانية التي تستخدم أحدث النماذج من الأسلحة والمعدات الغربية.وأكد المركز أن حافظت على المرتبة الثانية في أكبر مصدري الأسلحة في العالم لعام 2024، حيث بلغت قيمة صادراتها من الأسلحة والمعدات 13.75 مليار . (روسيا اليوم)