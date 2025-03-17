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عربي-دولي

ضرب ضابط شرطة داخل متجر.. والداخلية المصرية توضح

Lebanon 24
17-03-2025 | 02:31
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أعلنت الداخلية المصرية تفاصيل وحقيقة واقعة الاعتداء بالضرب على ضابط شرطة داخل متجر بمحافظة قنا جنوب البلاد.
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وتداول رواد التواصل فيديو لواقعة اعتداء بالضرب على ضابط شرطة داخل متجر بمحافظة قنا، فيما زعم البعض أن عددا من الأهالي اشتبكوا مع الضابط واعتدوا عليه انتقاما منه لتجاوزاته.

وكشفت الداخلية المصرية التفاصيل حول الواقعة وقالت في بيان رسمي إن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 آذار الجاري وأثناء قيام الضابط بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.

وأضافت أنه حدثت مشادة بين الضابط وصاحب المحل وعامل قاما على إثرها الأخيران بالاعتداء عليه.

وأعلنت الداخلية أنه تم ضبط المتهمين وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما على ذمة التحقيق .(العربية)
 
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