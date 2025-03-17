رئيس وزراء كندا الجديد يغادر باتجاه أول محطة خارجية له منذ تعيينه

Advertisement

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدفاعية بين .وأعلن مكتب كارني يوم السبت أن أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه ستقوده إلى فرنسا تليها المملكة المتحدة، في محاولة "لتعزيز اثنتين من أقرب شراكاتنا الاقتصادية والأمنية وأقدمها".ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الكندي، من المقرر أن يناقش كارني وماكرون العلاقات الثنائية وكذلك الذكاء الاصطناعي.وقال قصر الإليزيه في بيان نشرته وسائل الإعلام الفرنسية إن الزعيمين سيناقشان أيضا الحرب في أوكرانيا وكذلك الأزمات و"المشاريع التي تقع في قلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".وأوضح الإليزيه أن ماكرون وكارني سيناقشان أيضا "القضايا العالمية الرئيسية لا سيما في ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المقرر عقده في مدينة نيس في الفترة من 9 إلى 13 حزيران المقبل".وكان كارني الذي أدى اليمين كرئيس لوزراء كندا في العاشر من الشهر الجاري: ""تأسست كندا على اتحاد الشعوب – الأصلية، الفرنسية، والبريطانية وزيارتي إلى فرنسا والمملكة المتحدة ستعزز الروابط التجارية ولدفاعية مع اثنين من أقوى شركائنا وأكثرهم اعتمادية، وزيارتي إلى نونافوت ستكون فرصة لتعزيز سيادة كندا وأمنها في القطبية، وخطتنا لإطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للمنطقة الشمالية".وتأتي زيارة كارني إلى نونافوت في وقت يتزايد فيه الخطاب المقلق الصادر عن البيت الأبيض منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في يناير الماضي، عن رغبته في السيطرة على غرينلاند، التي هي جزء من مملكة الدنمارك، وتوسيع النفوذ الأمريكي في القطبية. كما كان ترامب يتحدث علنا لأسابيع عن ضم كندا كولاية أمريكية رقم 51. (روسيا اليوم)