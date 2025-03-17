Advertisement

عربي-دولي

هذا شرط روسيا لأي معاهدة سلام مع أوكرانيا

Lebanon 24
17-03-2025 | 03:39
A-
A+
Doc-P-1334321-638778013600292871.jpg
Doc-P-1334321-638778013600292871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو في تصريحات نشرت اليوم الاثنين، ان روسيا ستسعى للحصول على ضمانات "صارمة" في أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا بأن تستبعد دول حلف شمال الأطلسي كييف من العضوية وأن تظل أوكرانيا محايدة.
Advertisement

ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصول على دعم الرئيس فلاديمير بوتين لمقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي قبلته أوكرانيا الأسبوع الماضي والذي يقول بوتين إنه يحتاج إلى تلبية شروط حاسمة ليكون مقبولا.

وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لقناة "سي إن إن" CNN، أمس الأحد، بعد عودته من اجتماع وصفه بأنه "إيجابي" مع بوتين في موسكو إنه من المتوقع أن يتحدث ترامب مع نظيره الروسي هذا الأسبوع بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.

وفي مقابلة واسعة النطاق مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، لم تشر إلى مقترح وقف إطلاق النار، قال ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية إن أي معاهدة سلام طويلة الأمد بشأن أوكرانيا يجب أن تلبي مطالب موسكو.

ونقلت الصحيفة عن جروشكو قوله: "سنطالب بأن تصبح ضمانات أمنية صارمة جزءا من هذا الاتفاق".

وأضاف: "ومن بين هذه الضمانات الوضع المحايد لأوكرانيا ورفض دول حلف شمال الأطلسي قبولها في التكتل".

وأكدت موسكو معارضتها القاطعة لنشر مراقبين من حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، كما شدد جروشكو مجددا على موقف الكرملين في هذا الشأن.(العربية)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: سنطالب بضمانات صارمة في أي معاهدة سلام مع أوكرانيا
lebanon 24
17/03/2025 14:24:54 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة روسية نقلا عن وزارة الدفاع: ستطالب روسيا بوضع أوكرانيا كدولة محايدة ورفض الناتو قبول عضويتها في معاهدة السلام
lebanon 24
17/03/2025 14:24:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أولمرت يدعو نتنياهو للحوار مع الشرع والتوصل لمعاهدة سلام
lebanon 24
17/03/2025 14:24:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: معاهدة الضمانات الأمنية بين روسيا وبيلاروسيا دخلت حيّز التنفيذ
lebanon 24
17/03/2025 14:24:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:21 | 2025-03-17
08:13 | 2025-03-17
08:00 | 2025-03-17
07:56 | 2025-03-17
07:55 | 2025-03-17
07:45 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24