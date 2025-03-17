هذا شرط روسيا لأي معاهدة سلام مع أوكرانيا

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أعلن وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو في تصريحات نشرت اليوم الاثنين، ان ستسعى للحصول على ضمانات "صارمة" في أي سلام بشأن أوكرانيا بأن تستبعد دول حلف شمال الأطلسي كييف من العضوية وأن تظل أوكرانيا محايدة.ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصول على دعم الرئيس فلاديمير بوتين لمقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي قبلته أوكرانيا الأسبوع الماضي والذي يقول بوتين إنه يحتاج إلى تلبية شروط حاسمة ليكون مقبولا.وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لقناة "سي إن إن" CNN، أمس الأحد، بعد عودته من اجتماع وصفه بأنه "إيجابي" مع بوتين في موسكو إنه من المتوقع أن يتحدث ترامب مع نظيره الروسي هذا الأسبوع بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.وفي مقابلة واسعة النطاق مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، لم تشر إلى مقترح وقف إطلاق النار، قال ألكسندر جروشكو وزير الخارجية إن أي معاهدة سلام طويلة الأمد بشأن أوكرانيا يجب أن تلبي مطالب موسكو.ونقلت الصحيفة عن جروشكو قوله: "سنطالب بأن تصبح ضمانات أمنية صارمة جزءا من هذا الاتفاق".وأضاف: "ومن بين هذه الضمانات الوضع المحايد لأوكرانيا ورفض دول حلف شمال الأطلسي قبولها في التكتل".وأكدت موسكو معارضتها القاطعة لنشر مراقبين من حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، كما شدد جروشكو مجددا على موقف الكرملين في هذا الشأن.(العربية)