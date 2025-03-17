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عربي-دولي

في مطار قازان الروسي.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب قادمة من مصر

Lebanon 24
17-03-2025 | 03:38
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هبطت طائرة ركاب قادمة من شرم الشيخ اضطراريا في مطار قازان جنوب روسيا، كانت متجهة إلى مطار نيجني نوفغورود شمالي روسيا.
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وذكرت سلطات الطيران المدني في نيجني نوفغورود أنه تقرر تحويل الرحلة إلى مطار آخر بعد أن تم فرض قيود على حركة الطيران في مطار نيجني نوفغورود ليلة الاثنين.

وأشارت، السلطات في بيانها، إلى أن المطار في صباح اليوم الاثنين يعمل بشكل طبيعي دون وجود قيود على عمليات الإقلاع والهبوط.

ولم تذكر سلطات الطيران الأسباب التي كانت وراء فرض قيود على حركة الطيران في المطار الروسي في ليلة الاثنين.

وكان من المتوقع أن تصل رحلة الطيران القادمة من شرم الشيخ إلى نيجني نوفغورود في تمام الساعة 13:30 بتوقيت موسكو. (روسيا اليوم)
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