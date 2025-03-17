في مطار قازان الروسي.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب قادمة من مصر

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هبطت طائرة ركاب قادمة من شرم الشيخ اضطراريا في مطار قازان جنوب ، كانت متجهة إلى مطار نيجني نوفغورود شمالي .وذكرت سلطات الطيران المدني في نيجني نوفغورود أنه تقرر تحويل الرحلة إلى مطار آخر بعد أن تم فرض قيود على حركة الطيران في مطار نيجني نوفغورود الاثنين.وأشارت، السلطات في بيانها، إلى أن في صباح اليوم الاثنين بشكل طبيعي دون وجود قيود على الإقلاع والهبوط.ولم تذكر سلطات الطيران الأسباب التي كانت وراء فرض قيود على حركة الطيران في الروسي في الاثنين.وكان من المتوقع أن تصل الطيران القادمة من شرم الشيخ إلى نيجني نوفغورود في تمام الساعة 13:30 بتوقيت موسكو. (روسيا اليوم)