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عربي-دولي

إيران: سنرد على رسالة ترامب بعد تدقيقها

Lebanon 24
17-03-2025 | 04:26
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قالت الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن طهران سترد على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تدقيقها بالكامل، مشيرة بالقول: "لا ننوي نشر فحوى رسالة ترامب علنا عبر وسائل الإعلام".
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وأضافت الخارجية الإيرانية، على لسان متحدثها إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي، بأن "رسالة ترامب لا تختلف كثيرا عن تصريحاته".
بقائي أشار إلى أن "ما نُشر في وسائل الإعلام هو في الغالب مجرد تكهنات ولا يستند إلى أساس دقيق".

وأضاف بالقول: "سيتم تقديم ردّنا على هذه المراسلة عبر القنوات المناسبة بعد استكمال عمليات المراجعة".
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