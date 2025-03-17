إيران: سنرد على رسالة ترامب بعد تدقيقها

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وأضافت الخارجية ، على لسان متحدثها إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي، بأن "رسالة لا تختلف كثيرا عن تصريحاته". قالت الخارجية ، الاثنين، إن طهران سترد على رسالة الرئيس الأميركي بعد تدقيقها بالكامل، مشيرة بالقول: "لا ننوي نشر فحوى رسالة علنا عبر وسائل الإعلام".وأضافت الخارجية ، على لسان متحدثها إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي، بأن "رسالة لا تختلف كثيرا عن تصريحاته".

بقائي أشار إلى أن "ما نُشر في هو في الغالب مجرد تكهنات ولا يستند إلى أساس دقيق".



وأضاف بالقول: "سيتم تقديم ردّنا على هذه المراسلة عبر القنوات المناسبة بعد استكمال عمليات المراجعة".