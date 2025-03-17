مسؤول إيراني يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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يجتمع نائب كاظم غريب آبادي، مع المدير العام للوكالة للطاقة الذرية رافايل غروسي، في مقر الوكالة في فيينا، الإثنين، حسبما أفادت .وقال الناطق باسم إسماعيل بقائي إن الاجتماع هو "جزء من انخراطنا المتواصل مع الوكالة" التابعة للأمم المتحدة.ويأتي اجتماع، الإثنين، بعد مشاركة غريب آبادي في مباحثات بشأن برنامج طهران النووي مع نظيريه الروسي والصيني في بكين، الجمعة.وشدد بقائي على أنه "مع تزايد التهديدات ضد البرنامج النووي السلمي، من بالنسبة إلينا أن نكثف المشاورات مع الوكالة للطاقة الذرية".