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عربي-دولي
مسؤول إيراني يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Lebanon 24
17-03-2025
|
06:44
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يجتمع نائب
وزير الخارجية
الإيراني
كاظم غريب آبادي، مع المدير العام للوكالة
الدولية
للطاقة الذرية رافايل غروسي، في مقر الوكالة في فيينا، الإثنين، حسبما أفادت
وزارة الخارجية
.
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وقال الناطق باسم
الوزارة
إسماعيل بقائي إن الاجتماع هو "جزء من انخراطنا المتواصل مع الوكالة" التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي اجتماع، الإثنين، بعد مشاركة غريب آبادي في مباحثات بشأن برنامج طهران النووي مع نظيريه الروسي والصيني في بكين، الجمعة.
وشدد بقائي على أنه "مع تزايد التهديدات ضد البرنامج النووي
الإيراني
السلمي، من
الطبيعي
بالنسبة إلينا أن نكثف المشاورات مع الوكالة
الدولية
للطاقة الذرية".
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