اتصال مرتقب.. الكرملين يتحدث عن محادثة ترامب - بوتين

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أكد الكرملين، الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتحدث هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد .وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: "هذا ما سيحصل. ثمة محادثة تم الإعداد لها الثلاثاء"، من دون أن يحدد المسائل التي من المقرر أن يبحثها الرئيسان.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي أنه ينوي التباحث مع نظيره الروسي، الثلاثاء، في إطار التقارب الأميركي-الروسي من أجل إنهاء الحرب في ، متحدثا عن "عمليات تقاسم" بين موسكو وكييف.وقال لصحفيين في الطائرة الرئاسية: "سأتحدث مع الرئيس بوتين الثلاثاء"، مضيفا أن "الكثير من العمل قد أنجِز". وأوضح: "نوقِشت مسائل كثيرة مع الجانبين، وروسيا".وتحدث عن "أراضٍ" و"محطات إنتاج طاقة"، وقال: "سنبحث في ذلك، في تقاسم بعض الأصول".وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الذي تضغط بلاده على لقبول وقف إطلاق نار مع قال في وقت سابق الأحد أن وبوتين "سيجريان محادثة جيدة وإيجابية بالفعل خلال هذا الأسبوع".وأكد الدبلوماسي الأميركي عبر محطة "سي إن إن"، أن موسكو وكييف "تريدان أن ينتهي كل ذلك".وكان الكرملين أكد الجمعة أن بوتين سلم المبعوث الأميركي رسالة إلى بشأن مشروع هدنة من 30 يوما وافقت عليها فيما لم تقبل بها حتى الآن.