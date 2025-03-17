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يوم الأحد، أعلن الأميركي ماركو روبيو، أن قامت بإعادة اثنين من أبرز قادة عصابة "MS-13"، بالإضافة إلى 21 من أفراد العصابة المطلوبين، إلى السلفادور ليحاكموا هناك.وأضاف روبيو على إكس أن ، استنادا إلى تعهد سابق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قامت أيضا بترحيل أكثر من 250 من أعضاء عصابة "ترين دي أراغوا" إلى السلفادور، حيث وافقت الحكومة السلفادورية على اعتقالهم في "سجون جيدة" وبـ"كلفة معقولة".أوضح أن هذا الإجراء سيساعد في "توفير أموال دافعي الضرائب ، معتبرا الرئيس السلفادوري نجيب بوكيل "ليس فقط القائد الأمني الأقوى في ، بل أيضا صديقا عظيما للولايات المتحدة.وتزامنا مع ذلك، أعلن رئيس السلفادور الأحد عن وصول أول 238 متهما من عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية إلى البلاد، حيث تم نقلهم فورا إلى مركز احتجاز الإرهاب (CECOT) لمدة عام قابل للتجديد.كذلك، أرفق بوكيل تدوينته على إكس بفيديو يوثق تسليم السجناء.وذكر أن ستدفع رسوما منخفضة لإبقاء هؤلاء السجناء في السلفادور، مؤكدا أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الحكومة لتقوية السجون.كذلك، أفاد بأن قد أرسلت أيضا 23 عضوا من عصابة MS-13 المطلوبين للعدالة السلفادورية، بينهم اثنان من القادة البارزين، وهو ما سيساعد في استكمال جمع المعلومات الاستخباراتية حول العصابة، وفقه."إم إس - 13"تعد عصابة "مارا سالفاتروشا 13" (MS- 13) واحدة من أخطر العصابات في ، وقد تأسست من قبل مهاجرين سلفادوريين هاربين من الحرب الأهلية في السلفادور في الثمانينات.وهذه العصابة، التي نشأت في لوس أنجلوس، تضم أعضاء كانت بعضهم تلقوا تدريبات في حرب العصابات واستخدام الأسلحة العسكرية، بحسب وزارة العدل الأميركية.وتعتبر "إم إس -13" منظمة إجرامية منظمة للغاية، وتتهمها السلطات الأميركية بالتورط في العديد من الأنشطة غير القانونية مثل الابتزاز، التهريب، والاتجار بالمخدرات.تُعرف العصابة باستخدام العنف والترهيب لتحقيق أهدافها، حيث تقوم بتهديد أصحاب الأعمال الشرعية وغير الشرعية لدفع إتاوات مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم في مناطقها.وكانت MS-13 متورطة في قضايا اغتصاب، ترهيب الشهود، وسرقة السيارات، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة وبيعها بصورة غير قانونية.مع هذا، تتهم السلطات الأميركية العصابة بأنها تمثل تهديدا كبيرا في تجارة المخدرات في بعض المدن الأميركية مثل هيوستن، حيث تشارك في تهريب المخدرات عبر الحدود بحسب تقرير لوزارة العدل الأميركية.عصابة "ترين دي أراغوا"أما عصابة "ترين دي أراغوا" (TdA) فهي منظمة إجرامية فنزويلية تم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل في عام 2025.وتعود أصول هذه العصابة إلى فنزويلا، حيث كانت تشارك في أنشطة إجرامية متعددة، بما في ذلك القتل، الخطف، وتهريب البشر، والأسلحة، والمخدرات."ترين دي أراغوا" تعتبر جزءًا من شبكة منظمات إجرامية تتعاون مع "كارتل دي لوس سوليس"، وهو كارتل مموّل من قبل نيكولاس مادورو في فنزويلا.وتتهم العصابة بأفعال غير قانونية ضد ، بما في ذلك تسلل أفرادها إلى الأراضي الأميركية عبر الهجرة غير الشرعية.العصابة أيضاً تُتّهم بمساعدة النظام الفنزويلي في أعمال غير قانونية، بما في ذلك استخدام المخدرات كسلاح ضد .وفي هذا السياق، تم تصنيف "ترين دي أراغوا" من قبل وزارة الخارجية الأميركية كمنظمة إرهابية أجنبية، حيث يُعتقد أنها تدير غير شرعية تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي للولايات المتحدة بحسب بيان من البيت الأبيض.