إيران ترفع الحظر عن المرشح الرئاسي مهدي كروبي بعد 15 عاماً

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رفعت السلطات الإيرانية، الإثنين، الحظر عن المرشح الرئاسي السابق مهدي كروبي.وأعلن نجل كروبي انتهاء الإقامة الجبرية التي فرضت على والده بعد 15 عاما.وفي مقابلة مع "إيسنا" الإيرانية، أعلن حسين كروبي هذا ، قائلاً: "اعتبارا من اليوم، ووفقا لأمر رئيس السلطة القضائية، سيتم رفع الحظر عن والدي".وذكر: "بالطبع، ولأسباب أمنية، سيتواجد الضباط في منزل والدي حتى 10 نيسان، وبعد ذلك سيغادرون المنزل، ولم يتم إبلاغ والدي بأي قيود بعد رفع الحظر".وكانت السلطات الإيرانية قد فرضت الإقامة الجبرية على كروبي دون محاكمة رسمية أو إعلان واضح للأسباب القانونية.جاء ذلك بسبب اعتراض المرشحين آنذاك للانتخابات الرئاسية على النتيجة التي أدت إلى فوز الرئيس الأسبق محمود أحمدي ، لتندلع احتجاجات في البلاد بعد أن رأت المعارضة أن الانتخابات كانت غير نزيهة.