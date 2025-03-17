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عربي-دولي
مفاجأة.. ترامب يُبطل قرارات عفو أصدرها بايدن في نهاية ولايته!
Lebanon 24
17-03-2025
|
07:45
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أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بطلان قرارات العفو التي أصدرها سلفه جو بايدن في الساعات الأخيرة من رئاسته.
وجادل ترامب بأن قرارات العفو، الموقعة باستخدام جهاز نسخ
توقيع
الشخص، نُفذت دون موافقة بايدن المباشرة أو علمه بها، مشيراً إلى أن
من سهّلوا إصدارها ربما قد ارتكبوا "جريمة".
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في منشور على موقع "تروث سوشيال"، ندد ترامب بشرعية قرارات العفو، لا سيما تلك الممنوحة لأعضاء
لجنة
مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول.
وأضاف ترامب: "ينبغي على أعضاء اللجنة غير المنتخبة،
الذين
دمروا وحذفوا جميع الأدلة التي حصلوا عليها خلال حملتهم الشرسة التي استمرت عامين ضدي، وضد
العديد
من الأبرياء الآخرين، أن يدركوا تمامًا أنهم يخضعون للتحقيق على أعلى
مستوى
، والحقيقة هي أنهم على الأرجح مسؤولون عن الوثائق التي وُقعت نيابةً عنهم دون علم أو موافقة أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، جو بايدن الفاسد".
وفي اللحظات الأخيرة من ولايته كرئيس، أصدر بايدن عفوا عن عدد من الأفراد، بمن فيهم أفراد عائلته - شقيقاه جيمس وفرانسيس بايدن، وشقيقته فاليري بايدن أوينز، وزوجاتهم.
كذلك، دافع بايدن عن هذا
القرار
، قائلاً إن عائلته تعرضت لهجمات ذات دوافع سياسية.
بالإضافة إلى عائلته، أصدر بايدن أيضا عفوا عن شخصيات بارزة مثل أنتوني فاوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة.
(سكاي نيوز عربية)
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