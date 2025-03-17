استشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على غزة

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أكد مسعفون أن جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين في .وذكر المسعفون أن الثلاثة استشهدوا قرب مخيم البريج وسط القطاع بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة، فيما لم يعلق الجيش على الفور.وفي رفح بجنوب القطاع، قال مسعفون إن 3 أشخاص أصيبوا في جوية أخرى.وتحدث سكان من رفح عن قيام القوات الإسرائيلية المنتشرة داخل في المناطق المجاورة للحدود بإطلاق النار بشكل متكرر.