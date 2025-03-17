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استشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على غزة

Lebanon 24
17-03-2025 | 08:21
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أكد مسعفون أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة.
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وذكر المسعفون أن الثلاثة استشهدوا قرب مخيم البريج وسط القطاع بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور.

وفي رفح بجنوب القطاع، قال مسعفون إن 3 أشخاص أصيبوا في غارة جوية أخرى.

وتحدث سكان من رفح عن قيام القوات الإسرائيلية المنتشرة داخل المدينة في المناطق المجاورة للحدود بإطلاق النار بشكل متكرر.
 
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