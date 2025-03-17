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عربي-دولي

الصين تدعو للحوار بعد مهاجمة الحوثيين حاملة طائرات أميركية

Lebanon 24
17-03-2025 | 09:25
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دعت الصين إلى "الحوار" وخفض التصعيد في البحر الأحمر بعدما أعلن الحوثيون في اليمن مهاجمة حاملة طائرات أميركية مرّتين في غضون 24 ساعة.
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "تعارض الصين أي تحرّك يؤدي إلى تصعيد الوضع في البحر الأحمر".
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