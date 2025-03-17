الصين تدعو للحوار بعد مهاجمة الحوثيين حاملة طائرات أميركية

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دعت إلى "الحوار" وخفض التصعيد في بعدما أعلن الحوثيون في اليمن مهاجمة حاملة طائرات أميركية مرّتين في غضون 24 ساعة.وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماو نينغ: "تعارض أي تحرّك يؤدي إلى تصعيد الوضع في البحر الأحمر".