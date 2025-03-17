الحكومة السورية تشارك للمرة الأولى في مؤتمر المانحين ببروكسل

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وصل السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، إلى بروكسل، للمشاركة في المؤتمر التاسع للمانحين حول ، وفق ما أفادت به "سانا" .وتعدّ هذه المرة الأولى التي تشارك فيها الحكومة في مؤتمر بروكسل، بعد أن كان الاتحاد الأوروبي يرفض دعوة النظام السابق إليه، ليقتصر الحضور على مؤسسات المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني.ويحمل مؤتمر هذا العام عنوان "الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح"، ويتميز بمشاركة الحكومة للمرة الأولى.