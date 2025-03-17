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عربي-دولي
الحكومة السورية تشارك للمرة الأولى في مؤتمر المانحين ببروكسل
Lebanon 24
17-03-2025
|
09:46
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وصل
وزير الخارجية
السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، إلى
مدينة
بروكسل، للمشاركة في المؤتمر التاسع للمانحين حول
سوريا
، وفق ما أفادت به
وكالة
"سانا"
الرسمية
.
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وتعدّ هذه المرة الأولى التي تشارك فيها الحكومة
السورية
في مؤتمر بروكسل، بعد أن كان الاتحاد الأوروبي يرفض دعوة النظام السابق إليه، ليقتصر الحضور على مؤسسات المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني.
ويحمل مؤتمر هذا العام عنوان "الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح"، ويتميز بمشاركة الحكومة
السورية
للمرة الأولى.
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