الذهب يتراجع بعد بلوغه مستوى تاريخي

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تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن سجلت الآجلة للمعدن الأصفر الأسبوع الماضي أعلى لها على الإطلاق.وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، انخفضت الآجلة للذهب لشهر نيسان (Comex) بنسبة 0.25% لتصل إلى 2993.70 للأونصة، بينما استقرت الفورية عند 2988.28 للأونصة، محققة طفيفة بنسبة 0.14% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.وكانت الآجلة للذهب قد تجاوزت يوم الجمعة الماضي حاجز 3000 للأونصة، وهو أعلى تاريخي لها، مدفوعة بحالة عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات التجارية العالمية. (روسيا اليوم)