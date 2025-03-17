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إقتصاد

الذهب يتراجع بعد بلوغه مستوى تاريخي

Lebanon 24
17-03-2025 | 09:53
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تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن سجلت العقود الآجلة للمعدن الأصفر الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق.  
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وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان (Comex) بنسبة 0.25% لتصل إلى 2993.70 دولار للأونصة، بينما استقرت العقود الفورية عند 2988.28 دولار للأونصة، محققة زيادة طفيفة بنسبة 0.14% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.  

وكانت العقود الآجلة للذهب قد تجاوزت يوم الجمعة الماضي حاجز 3000 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى تاريخي لها، مدفوعة بحالة عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات التجارية العالمية. (روسيا اليوم)
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