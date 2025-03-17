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عربي-دولي

صحيفة تكشف.. دولة ستزود سوريا بأسلحة حديثة

Lebanon 24
17-03-2025 | 10:38
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أفادت صحيفة "حرييت" التركية عن أن وفدا عسكريًا تركيًا سيزور سوريا خلال الأيام المقبلة، وأن أنقرة ستزود الجيش السوري بأسلحة حديثة.
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وأضافت الصحيفة اليوم الاثنين أنه "في إطار التعاون العسكري مع سوريا ستساهم تركيا في إعادة هيكلة الجيش السوري وستعمل على تزويده بمنتجات صناعاتها الدفاعية المتطورة لتعزيز قدرات الجيش السوري".

وتابعت "كما سيتم تعيين أحد الضباط الأتراك مستشارا عسكريا للجيش السوري، وقد بدأ الملحق العسكري التركي بالفعل أداء مهامه".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السورية "ستتولى مؤسسات الدولة في منطقة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حزب العمال الكردستاني، وحدات حماية الشعب، وخاصة المعابر الحدودية، وسيتم العمل على إلقاء السلاح وضمان خروج الإرهابيين غير السوريين من البلاد، ودمج عناصر قوات سوريا الديمقراطية البالغ عددهم 20 ألف عنصر في الجيش السوري".

وذكرت أن للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "أثر إيجابي على قيام حزب العمال الكردستاني بإلقاء سلاحه وحل نفسه" مضيفة أن "انعقاد مؤتمر حزب العمال الكردستاني وقراره بحل نفسه من شأنه أن يعطي زخما إيجابيا للاندماج في سوريا". (روسيا اليوم)
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