صحيفة تكشف.. دولة ستزود سوريا بأسلحة حديثة

Advertisement

أفادت صحيفة "حرييت" التركية عن أن وفدا عسكريًا تركيًا سيزور خلال الأيام المقبلة، وأن أنقرة ستزود الجيش السوري بأسلحة حديثة.وأضافت الصحيفة اليوم الاثنين أنه "في إطار التعاون مع ستساهم تركيا في إعادة هيكلة الجيش السوري وستعمل على تزويده بمنتجات صناعاتها الدفاعية المتطورة لتعزيز قدرات الجيش السوري".وتابعت "كما سيتم تعيين أحد الضباط الأتراك مستشارا عسكريا للجيش السوري، وقد بدأ الملحق التركي بالفعل أداء مهامه".وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة "ستتولى مؤسسات الدولة في منطقة قوات الديمقراطية "قسد"، حزب الكردستاني، وحدات حماية الشعب، وخاصة المعابر الحدودية، وسيتم العمل على إلقاء السلاح وضمان خروج الإرهابيين غير السوريين من البلاد، ودمج عناصر قوات الديمقراطية البالغ عددهم 20 ألف عنصر في الجيش السوري".وذكرت أن للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة وقوات الديمقراطية "أثر إيجابي على قيام حزب الكردستاني بإلقاء سلاحه وحل نفسه" مضيفة أن "انعقاد مؤتمر حزب الكردستاني وقراره بحل نفسه من شأنه أن يعطي زخما إيجابيا للاندماج في سوريا". (روسيا اليوم)