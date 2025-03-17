Advertisement

عربي-دولي

في قاعدة معزولة في القطب الجنوبي.. عالم يهدد زميله بالقتل!

Lebanon 24
17-03-2025 | 11:05
A-
A+
Doc-P-1334528-638778281902116066.png
Doc-P-1334528-638778281902116066.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ناشد علماء محاصرون في قاعدة أبحاث بأنتاركتيكا السلطات للتدخل، بعد أن زعموا أن أحد أعضاء الفريق هدد بقتل زميل له.

ويقيم العلماء الجنوب أفريقيون في مركز أبحاث "ساناي 4" بمنطقة فيسليسكارفيت، كوين مود لاند، والذي يديره البرنامج الوطني لجنوب إفريقيا في أنتاركتيكا. وتعيش البعثة في عزلة تامة وسط ظروف قاسية، حيث تصل درجات الحرارة في الشتاء إلى -23 درجة مئوية، بينما تهب رياح بسرعة 241 كم في الساعة، ما يجعل أي تواصل بشري معهم محدودا للغاية، نظرا لبعد القاعدة 4023 كم عن أقرب نقطة في جنوب إفريقيا.
Advertisement

وأفادت تقارير بأن أحد العلماء أرسل بريدا إلكترونيا الأسبوع الماضي، مدعيا تعرض الفريق للاعتداء من قبل أحد الأعضاء الذي أصدر تهديدات قد تصل إلى القتل.

وجاء في البريد الإلكتروني، الذي اطلعت عليه صحيفة "صنداي تايمز": "للأسف، تصاعد سلوكه إلى حد مقلق للغاية، حيث اعتدى جسديا على "س". علاوة على ذلك، هدد بقتله، ما خلق جوا من الخوف والترهيب. ما زلت أشعر بقلق بالغ على سلامتي، وأتساءل باستمرار عما إذا كنت سأصبح الضحية التالية".

وأضاف في رسالته: "أواجه صعوبة كبيرة في الشعور بالأمان بوجوده".

وفي تعليقه على الواقعة، صرح وزير البيئة الجنوب إفريقي، ديون جورج، بأنه سيتحدث شخصيا مع الفريق لتقييم الوضع. وأوضح جورج أن الحادث بدأ بمشادة كلامية بين قائد الفريق والمشتبه به، قبل أن يتطور إلى اعتداء جسدي.

وقال لـ "صنداي تايمز": "المكان ضيق، والتوتر مرتفع، ما يجعل الأمور تخرج عن السيطرة بسهولة". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
انتقاما منه.. جراح تجميل يتنكر لقتل زميله
lebanon 24
17/03/2025 20:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المحققون في كوريا الجنوبية يأمرون بالإفراج عن الرئيس المعزول
lebanon 24
17/03/2025 20:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوري الجنوبية المعزول يطلب من المحكمة إخلاء سبيله
lebanon 24
17/03/2025 20:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: وصلت إلى قاعدة غوانتانامو على الخطوط الأمامية لحماية الحدود الجنوبية لبلادنا
lebanon 24
17/03/2025 20:23:26 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:20 | 2025-03-17
14:05 | 2025-03-17
14:00 | 2025-03-17
13:33 | 2025-03-17
13:33 | 2025-03-17
13:25 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24