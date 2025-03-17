هذا السر وراء قطع جلسة محاكمة نتنياهو اليوم

أوقفت محاكمة رئيس الوزراء بنيامين لمدة 10 دقائق بعد تلقيه تحديثاً أمنياً سرياً خلال الجلسة، وفقاً لوسائل إعلام عبرية.

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مثل أمام للمرة الـ18 ضمن قضايا فساد ورشوة، مع بقاء 6 جلسات من أصل 24. وتشير التقارير إلى أن المحاكمة تهدد مستقبله السياسي وسط مطالبات واسعة باستقالته. (ارم نيوز)