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هذا السر وراء قطع جلسة محاكمة نتنياهو اليوم

Lebanon 24
17-03-2025 | 11:57
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أوقفت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة 10 دقائق بعد تلقيه تحديثاً أمنياً سرياً خلال الجلسة، وفقاً لوسائل إعلام عبرية.
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نتنياهو مثل أمام المحكمة للمرة الـ18 ضمن قضايا فساد ورشوة، مع بقاء 6 جلسات من أصل 24. وتشير التقارير إلى أن المحاكمة تهدد مستقبله السياسي وسط مطالبات واسعة باستقالته. (ارم نيوز)
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