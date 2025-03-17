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عربي-دولي

"ستعاني من عواقب وخيمة".. ترامب بتصريح خطير عن الهجمات الحوثية ويتوعد إيران

Lebanon 24
17-03-2025 | 12:19
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب،اليوم الاثنين، أن أي هجوم آخر أو عمل انتقامي من "الحوثيين" سيقابل بقوة كبيرة، وأنه لا ضمان أن تلك القوة ستتوقف عند حد معين.
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وأوضح ترامب، في تصريحات على حسابه على منصة  تروث سوشال، أن كل طلقة يوجهها الحوثيون ستعتبر، من هذه اللحظة، "طلقة أُطلقت من أسلحة وقيادة إيرانية".

وتابع: "إيران ستتحمل المسؤولية، وستعاني من العواقب، وهذه العواقب ستكون وخيمة".

ترامب دعا كذلك إلى عدم السقوط فريسة للخداع، مشيرا إلى أن مئات الهجمات التي ينفذها الحوثيون، "العصابات الخبيثة والمجرمون المتمركزون في اليمن، الذين يكرههم الشعب اليمني، جميعها تنبع وتُصتع بواسطة إيران".

وأشار إلى أن إيران تلعب دور "الضحية البريئة" لإرهابيين مارقين فقدوا السيطرة عليهم، ولكنهم في الواقع لم يفقدوا السيطرة مؤكدا أن طهران توجه كل خطوة، وتزود الحوثيين بالأسلحة، وتوفر لهم المال والمعدات العسكرية المتطورة.
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