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عربي-دولي

الشيباني: استقرار سوريا ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة

Lebanon 24
17-03-2025 | 13:18
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أكد وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، الإثنين، التزام سوريا بالعمل مع جميع الشركاء لوصول المساعدات إلى مستحقيها وتأمين عودة اللاجئين.
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ولفت الشيباني خلال كلمته في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين إلى أن "استقرار سوريا ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة والعالم، والحكومة السورية هي الضامن الوحيد لأمن واستقرار البلاد".
وطالب برفع العقوبات عن سوريا وإعادة الإعمار، مؤكدا أن ذلك بات ضرورة إنسانية.
وأشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق في أحداث الساحل السوري، مضيفا: "سنعمل على إعادة الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي".
وشكر الشيباني جميع الدول المانحة التي قدمت الدعم لسوريا. (سكاي نيوز)
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