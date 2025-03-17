الشيباني: استقرار سوريا ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة

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أكد ، أسعد الشيباني، الإثنين، بالعمل مع جميع الشركاء لوصول المساعدات إلى مستحقيها وتأمين عودة اللاجئين.ولفت الشيباني خلال كلمته في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين إلى أن "استقرار ينعكس إيجابيا على استقرار والعالم، والحكومة هي الضامن الوحيد لأمن واستقرار البلاد".وطالب برفع العقوبات عن وإعادة الإعمار، مؤكدا أن ذلك بات ضرورة إنسانية.وأشار إلى أنه قد تم تشكيل مستقلة للمحاسبة والتحقيق في أحداث الساحل السوري، مضيفا: "سنعمل على إعادة الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي".وشكر الشيباني جميع الدول المانحة التي قدمت الدعم لسوريا. (سكاي نيوز)