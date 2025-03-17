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إقتصاد

مصر تتأهب لافتتاح "قناة سويس جديدة"

Lebanon 24
17-03-2025 | 15:00
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وصف وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، مشروع القطار الكهربائي السريع السخنة – العلمين – مطروح بأنه يمثل "قناة سويس جديدة"، حيث يربط البحرين الأحمر والمتوسط بريًا.
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وخلال جولته التفقدية، أكد الوزير أن المشروع يشهد تقدمًا في تنفيذ المحطات والأعمال الصناعية، مشددًا على أهمية الانتهاء من التوسعات المرورية في الإسكندرية قبل عيد الفطر.

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