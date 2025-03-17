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إقتصاد

لتسهيل نقل البضائع.. الأردن يعلن فتح معبر حدودي مع سوريا على مدار 24 ساعة

Lebanon 24
17-03-2025 | 17:00
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قررت وزارة الداخلية الأردنية تشغيل معبر جابر الحدودي مع سوريا على مدار الساعة، بدءًا من 23 آذار، بالتنسيق مع الجانب السوري، لتسهيل حركة المسافرين ونقل البضائع، خاصة مع اقتراب عطلة عيد الفطر وزيادة النشاط التجاري.
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ويسهم القرار في "دعم وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا" حيث يشهد المركز خلال الفترة الحالية حركة شحن كثيفة وحركة نشطة للمسافرين، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا". (روسيا اليوم)
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