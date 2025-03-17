لتسهيل نقل البضائع.. الأردن يعلن فتح معبر حدودي مع سوريا على مدار 24 ساعة

قررت وزارة الأردنية تشغيل معبر جابر الحدودي مع على مدار الساعة، بدءًا من 23 آذار، بالتنسيق مع الجانب السوري، لتسهيل حركة المسافرين ونقل البضائع، خاصة مع اقتراب عطلة عيد الفطر وزيادة النشاط التجاري.

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ويسهم في "دعم وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا" حيث المركز خلال الفترة الحالية حركة شحن كثيفة وحركة نشطة للمسافرين، وفق الأنباء الأردنية "بترا". (روسيا اليوم)