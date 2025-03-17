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عربي-دولي

الحوثيون: جاهزون لتطوير المواجهة بما يتناسب مع حجم التحدي

Lebanon 24
17-03-2025 | 13:33
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أكد وزير دفاع حكومة حركة "أنصار الله" اليمينة "الحوثيون" اللواء الركن محمد العاطفي أن القوات المسلحة اليمنية جاهزة لتطوير المواجهة بما يتناسب مع حجم التحدي ومع أي موقف طارئ.

وقال العاطفي: "جاهزية واستعداد القوات المسلحة اليمنية يأتي إسنادا للأشقاء في غزة وتنفيذ الحصار البحري على سفن الكيان المؤقت، قواتنا بكافة مستوياتها قد اتخذت كافة الإجراءات والتدابير العسكرية لإنجاز المهمة بعد انتهاء مهلة قائد الثورة للكيان الاسرائيلي".
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وأضاف: "المستويات الاستخبارية تقصت الحركة الملاحية للسفن وحددت بيانات دقيقة للأهداف ، سيتم التعامل مع السفن في مجال العمليات القادمة بما تفرضه متطلبات المعركة البحرية الشاملة".

وتابع: "سنجبر الكيان الاسرائيلي ومن يسانده على الرضوخ للقوانين والاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقيات الهدنة، اليمن سيقابل الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والبادئ أظلم وإن عدتم عدنا".

وشدد على أن "اليمن لن يصمت حيال تمادي العدوان الاسرائيلي في بطشه وتجويعه وحصاره الجائر لأبناء الشعب الفلسطيني، قدراتنا كافية لإدارة معارك بحرية طويلة الأمد وبأساليب ستصيب الأعداء بالذهول".

وختم قائلا: "قرار اليمن كان محددا بمنع السفن الاسرائيلية ولم يُهدد الملاحة البحرية الدولية في منطقة العمليات، والعدوان الأميركي على اليمن أكد للعالم مدى الدعم والانحياز الأميركي إلى جانب الكيان الاسرائيلي".
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