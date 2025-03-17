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بشكل عاجل.. نتنياهو يصل إلى ملجأ العمليات في وزارة الدفاع!

Lebanon 24
17-03-2025 | 13:33
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو يصل بشكل عاجل إلى ملجأ العمليات أسفل مقر وزارة الدفاع في تل أبيب
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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يصل بشكل عاجل إلى ملجأ العمليات أسفل مقر وزارة الدفاع في تل أبيب
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