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عربي-دولي
وفاة طبيبين مخطوبين تثير موجة من الحزن في دولة عربية! (صورة)
Lebanon 24
17-03-2025
|
15:00
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خيم الحزن على
مواقع
التواصل الاجتماعي في مصر بعد وفاة طبيبين مخطوبين، إثر انقلاب سيارتهما في ترعة على
طريق
ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.
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الطبيبان أسماء
إبراهيم
عبداللطيف (24 عامًا) وحمدي السيد عبدالحميد (25 عامًا) كانا يجهزان لحفل زفافهما، وعادا من العمل معًا قبل وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاتهما نتيجة "إسفكسيا الغرق".
نقابة
أطباء الدقهلية نعت الطبيبين في بيان رسمي، فيما باشرت النيابة العامة
التحقيق
في الحادث. (ارم نيوز)
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