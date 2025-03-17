وفاة طبيبين مخطوبين تثير موجة من الحزن في دولة عربية! (صورة)

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خيم الحزن على التواصل الاجتماعي في مصر بعد وفاة طبيبين مخطوبين، إثر انقلاب سيارتهما في ترعة على ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.الطبيبان أسماء عبداللطيف (24 عامًا) وحمدي السيد عبدالحميد (25 عامًا) كانا يجهزان لحفل زفافهما، وعادا من العمل معًا قبل وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاتهما نتيجة "إسفكسيا الغرق".