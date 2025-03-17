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عربي-دولي

وفاة طبيبين مخطوبين تثير موجة من الحزن في دولة عربية! (صورة)

Lebanon 24
17-03-2025 | 15:00
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خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد وفاة طبيبين مخطوبين، إثر انقلاب سيارتهما في ترعة على طريق ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.  
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الطبيبان أسماء إبراهيم عبداللطيف (24 عامًا) وحمدي السيد عبدالحميد (25 عامًا) كانا يجهزان لحفل زفافهما، وعادا من العمل معًا قبل وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاتهما نتيجة "إسفكسيا الغرق".  
 
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نقابة أطباء الدقهلية نعت الطبيبين في بيان رسمي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث. (ارم نيوز)
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