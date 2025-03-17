البيت الأبيض: لقد لعبت إيران دور الضحية البريئة

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الإثنين، إن على إيران أن تأخذ تحذيرات الرئيس دونالد ترامب "بجدية".وذكرت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "رسالتنا لإيران هي أن عليها أن تأخذ تحذيرات ترامب بجدية".وأضافت: "الرئيس ترامب أمر بعمل عسكري حاسم ضد الحوثيين"، مبرزة أن "ضعف الرئيس السابق جو بايدن شجع الحوثيين على استهداف السفن وتعريض المدنيين للخطر".وأوضحت أن "لن تمنع أي قوة إرهابية السفن التجارية والبحرية الأميركية من الإبحار في جميع أنحاء العالم".وذكر ترامب، الإثنين في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لا ينبغي لأحد أن ينخدع! إن مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون، رجال العصابات والبلطجية الأشرار المتمركزون في اليمن، والذين يكرههم الشعب اليمني، كلها تنبع من إيران وهي من صنعها".وأضاف: "أي هجوم أو رد فعل آخر من قبل الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة، وليس هناك ما يضمن أن تتوقف هذه القوة عند هذا الحد".وتابع: "لقد لعبت إيران دور الضحية البريئة للإرهابيين المارقين فقدوا السيطرة عليهم، لكنهم لم يفقدوا السيطرة. إنهم يمليون كل خطوة، ويمنحونهم الأسلحة، ويزودونهم بالأموال والمعدات المتطورة للغاية، وحتى ما يسمى المعلومات الاستخباراتية".(سكاي نيوز)