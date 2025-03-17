ليبيا: دخول أكثر من مليون لاجئ سوداني إلى البلاد

Advertisement

كشف عبد الله ، مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة في ليبيا، مدى صحة الأنباء المتداولة حول دخول أكثر من مليون لاجئ إلى البلاد.وأكد عبد الله أن الأرقام المتداولة بشأن دخول أكثر من مليون لاجئ إلى ليبيا غير دقيقة، مشيرا إلى أن العدد الحقيقي أقل من ذلك بكثير.وأوضح أن الحدود الليبية لا تخضع لمراقبة دقيقة، مما يجعل من الصعب تحديد العدد الفعلي للاجئين السودانيين دخلوا البلاد منذ اندلاع الأزمة في السودان.وبين أن بلدية الكفرة أصدرت أكثر من 120 ألف شهادة صحية للاجئين السودانيين، مؤكدا أن وصولهم ما تزال متواصلة بشكل ، ولكن بمعدلات متفاوتة. (روسيا اليوم)