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عربي-دولي

ليبيا: دخول أكثر من مليون لاجئ سوداني إلى البلاد

Lebanon 24
17-03-2025 | 14:40
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كشف عبد الله سليمان، مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة في ليبيا، مدى صحة الأنباء المتداولة حول دخول أكثر من مليون لاجئ سوداني إلى البلاد.
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وأكد عبد الله سليمان أن الأرقام المتداولة بشأن دخول أكثر من مليون لاجئ سوداني إلى ليبيا غير دقيقة، مشيرا إلى أن العدد الحقيقي أقل من ذلك بكثير.

وأوضح سليمان أن الحدود الليبية لا تخضع لمراقبة دقيقة، مما يجعل من الصعب تحديد العدد الفعلي للاجئين السودانيين الذين دخلوا البلاد منذ اندلاع الأزمة في السودان.

وبين سليمان أن بلدية الكفرة أصدرت أكثر من 120 ألف شهادة صحية للاجئين السودانيين، مؤكدا أن عمليات وصولهم ما تزال متواصلة بشكل يومي، ولكن بمعدلات متفاوتة. (روسيا اليوم)
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