في اليمن.. غارات أميركية جديدة على الحوثيين في الحديدة

شنت ، مساء اليوم الاثنين، غارات جديدة على لجماعة الحوثيين في الحديدة اليمنية.

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وذكرت وسائل إعلام حوثية أن الغارات الأميركية الجديدة استهدفت مديرية الصليف بالحديدة. وذكرت وسائل إعلام حوثية أن الغارات الأميركية الجديدة استهدفت مديرية الصليف بالحديدة.

من ، قناة "العربية" إن الغارات استهدفت مصنعاً تابعاً للحوثيين في الصليف، ووصل عددها إلى 15.



يأتي هذا بعدما تبنى الحوثيون، فجر اليوم الاثنين، هجوماً ثانياً ضد حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر خلال 24 ساعة.