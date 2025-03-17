Advertisement

عربي-دولي

في اليمن.. غارات أميركية جديدة على الحوثيين في الحديدة

Lebanon 24
17-03-2025 | 14:27
A-
A+
Doc-P-1334639-638778408298963330.jpeg
Doc-P-1334639-638778408298963330.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنت الولايات المتحدة، مساء اليوم الاثنين، غارات جديدة على مواقع لجماعة الحوثيين في محافظة الحديدة اليمنية.
Advertisement

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن الغارات الأميركية الجديدة استهدفت مديرية الصليف بالحديدة.
من جهتها، قناة "العربية" إن الغارات استهدفت مصنعاً تابعاً للحوثيين في الصليف، ووصل عددها إلى 15. 

يأتي هذا بعدما تبنى الحوثيون، فجر اليوم الاثنين، هجوماً ثانياً ضد حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر خلال 24 ساعة.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارات أميركية على مديرية باجل في محافظة الحديدة غربي اليمن
lebanon 24
17/03/2025 23:27:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: غارات أميركية تستهدف ثكنات حوثية بمديرية بيت الفقية جنوبي الحديدة
lebanon 24
17/03/2025 23:27:31 Lebanon 24 Lebanon 24
15 غارة أميركية على الصليف في الحديدة اليمن
lebanon 24
17/03/2025 23:27:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام حوثي: تعرض السفينة المحتجزة "غالاكسي ليدر" بسواحل الحديدة لغارتين أميركيتين
lebanon 24
17/03/2025 23:27:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:18 | 2025-03-17
17:00 | 2025-03-17
17:00 | 2025-03-17
16:45 | 2025-03-17
16:25 | 2025-03-17
15:57 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24