غزة.. 220 مبنى على وشك الانهيار ما يهدد حياة آلاف الفلسطينيين

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حذّر رئيس الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، الاثنين، من خطر انهيار 220 مبنى "آيل للسقوط" في غزة، جراء الأضرار التي لحقت بها خلال حرب الإبادة الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.وأفاد معروف في بيان، من أن "الطواقم الفنية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان والدفاع المدني قامت بفحص المباني المتضررة، وتم تحديد 220 مبنى آيلاً للسقوط حتى الآن".وأوضح أن "هذه المباني تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف المواطنين يعيشون داخلها أو في محيطها، خاصة في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض أو المباني المتضررة".ولفت معروف إلى أنه "جرى إخلاء ساكني هذه المباني وتحذير المحيطين بها، إلا أن استمرار الحصار ومنع إدخال المعدات الثقيلة يعيق جهود التعامل مع هذه الأزمة".في السياق ذاته، أكد معروف أن استمرار الحصار ومنع إدخال المعدات الثقيلة يؤخر جهود إعادة الإعمار، مما من معاناة أكثر من 280 ألف أسرة فقدت منازلها بسبب الحرب.وأضاف: "المواطنون مضطرون للبقاء في مباني مهددة بالانهيار في أي لحظة، بسبب عدم توفر مأوى بديل".وطالب معروف المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار وإدخال المعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط، وتسريع مشاريع إعادة إعمار القطاع. وحذّر من أن "تأخر إعادة الإعمار يعني استمرار معاناة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر". (الاناضول)